Die GRAMMER Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang um 4,5 % auf 953,7 Mio. Euro verzeichnet, konnte jedoch das operative EBIT um 20,3 % auf 35,6 Mio. Euro steigern. Haupttreiber waren Kostensenkungen und Effizienzgewinne aus dem laufenden "Top 10 Maßnahmen"-Programm. GRAMMER: Zahlen im Überblick Konzernumsatz: 953,7 Mio. € (-4,5 %) Operatives EBIT: 35,6 Mio. € (+20,3 %) Operative EBIT-Marge: 3,7 % (Vorjahr: 3,0 %) Region EMEA: Umsatz +0,5 %, EBIT +71,8 % Region APAC: Umsatz -3,3 %, EBIT -25,3 % Region AMERICAS: Umsatz -21,6 %, EBIT -0,2 Mio. € Automotive: Umsatz -4,1 % auf 612,6
