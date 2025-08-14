Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) trotzt schwacher Konjunktur, geopolitischen Spannungen und US-Handelsunsicherheiten: Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 16,3 % auf 884,5 Mio. Euro, das EBIT legte um 34,8 % auf 79,4 Mio. Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,0 %. HHLA Containersegment: Mengenplus dank Fernost und geänderter Routen Gesamtumschlag: +7,9 % auf 3,17 Mio. TEU Hamburg: +6,9 % auf 3,01 Mio. TEU - vor allem dank Fernost (China) und mehr Volumen aus Europa (u. a. Belgien, UK, Niederlande) infolge Rotmeer-Krise Internationale Terminals: +28,7 % auf 165 Tsd. TEU ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin