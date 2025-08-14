Der Batteriespeicher, der sich an Betreiber von Photovoltaik-Balkonanlagen richtet, hat eine Kapazität von 2,5 Kilowattstunden. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Haier Energy verkauft seinen bidirektionalen Speicher "GLORIA HPS-2. 5-800 All-In-One" für Stecker-Solar-Geräte aktuell zu einem Sonderpreis bei Obi. Statt für 1199 Euro - zuzüglich Versand - werde er exklusiv in dem Baumarkt für 999,99 Euro angeboten. Der Sonderpreis gilt, solange der Vorrat reicht. Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 2,5 Kilowattstunden und passe zum Haier Bakonkraftwerk "Lumenia HMK1P-800Y" mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland