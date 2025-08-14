Das schaut gut aus...: Dynamischer Player mit bombastischem "Bimetall"-Potenzial!

Anzeige / Werbung

Mit einem weit hörbarem Paukenschlag hat der Metall-Power-Player Discovery Silver (WKN: A3CM15) das Jahr 2025 eingeläutet. Der sensationelle Kracher dabei war die Übernahme des Ausnahme-Assets 'Porcupine' von Newmont.

für gerade einmal 200 Mio. USD in bar sowie 75 Mio. USD in Stammaktien von Discovery Silver (WKN: A3CM15) und einer aufgeschobenen Zahlung von 150 Mio. USD zu vier jährlichen Raten von jeweils 37,5 Mio. USD, geht "Porcupine' ("Stachelschwein") als grandioser Gold-"Claim' ins Portfolio von Discovery über.

Der "Porcupine'-Minenkomplex liegt im hochgradigen "Timmins-Camp' in Ontario, Kanada, wo seit 1910 sensationelle rund 70 Millionen Unzen Gold zutage gefördert wurde. Das entspricht einem heutigen Marktwert von sage und schreibe rund 700 Mrd. CAD!

Das 1.400 km² große Landpaket beherbergt mit "Hoyle Pond' und "Borden' gleich zwei in Betrieb befindliche Minen. Hinzu kommt mit "Pamour' eine neue Tagebaumine zwischen zwei der tiefsten und hochwertigsten Minen im gesamten "Timmins Camp', die zudem mächtige Möglichkeiten zur Erweiterung in mehrere Richtungen bietet.

Nicht zuletzt bietet "Porcupine' auch enormes zusätzliches Explorationspotenzial. Unterm Strich stehen damit laut vorläufiger Wirtschaftlichkeitsstudie von Ende Januar 2025 phänomenale 85.000 Unzen Gold für die nächsten zehn Jahre und ein Nettogegenwartswert von satten 3,4 Mrd. USD bei einer konservativen Annahme eines Goldpreises von 3.300,- USD/Unze.

Quelle: Discovery Silver

Und diese Rahmendaten können mit weiteren Investitionen und Explorationen locker nach oben "gesprengt" werden.

"Cordero' mit großartigen Aussichten!

Das anfangs erwähnte bombastische "Bimetall"-Potenzial von Discovery (WKN: A3CM15) wird durch die mexikanische Portfolio-Perle "Cordero' komplettiert, welche sich einer höchst hochgradigen Nachbarschaft erfreut.

Quelle: Discovery Silver

Die im Februar 2024 veröffentlichte Machbarkeitsstudie unterstreicht "Corderos' außergewöhnliche Potenzial, und zwar mit einem Nettogegenwartswert von sensationellen 2,4 Mrd. USD, der im 4. Jahr auf 3,4 Mrd. USD ansteigt, einer durchschnittliche jährlichen Silberäquivalent-Produktion von fetten 37 Mio. Unzen in den ersten beiden Jahren, einer Lebensdauer von 19 Jahren und von schmalen "All-in'-Kosten von im Schnitt gerade einmal 12,50 USD/Unze Silberäquivalent in den ersten acht Jahren.

Zusammen mit den herausragenden "Locked-Cycle'-Tests-Rückgewinnungsraten von durchschnittlich 85-90% für Silber und Blei und 83-87% für Zink, macht aus "Cordero' als eine der weltweit größten unerschlossenen Silberreserven, das gehaltvolle Silber-Pendant zu Discovery (WKN: A3CM15) neuem Mega-Gold-Asset "Porcupine'.

Quelle: Discovery Silver

Das gilt umso mehr als im Frühling mit dem Erwerb von 66 Hektar Land in der Nähe des geplanten Standorts der Verarbeitungsanlage "Cordero', ein weiteres wichtiger Entwicklungsmeilenstein erreicht wurde.

Finanziell weiter auf dem Vormarsch!

Von den Asset-Superlativen zu formidablen Finanzen ist es bei Discovery Silver (WKN: A3CM15) kein weiter Weg. Das beweist unter anderem der sehr erfolgreiche Abschluss eines "Bought-Deals' Anfang Februar. Dieser nämlich spülte satte 247,5 Mio. CAD frisches Kapital in die Kassen des Unternehmens und untermauert auf beeindruckende Art und Weise, wie heiß die Investoren darauf sind, am unwiderstehlichen Wachstumskurs von Discovery Silver teilzuhaben.

Wie besonders stark ausgeprägt der unbedingte Wille zu weiterem Wachstum bei Discovery Silver ist, zeigen auch die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Da nämlich finden sich unter anderem fette rund, 29,3 Mio. CAD an Cash und Cash-Äquivalenten und ein Working Capital von fast 24,4 Mio. CAD. Alles in allem hat das vergangene Jahr Discovery (WKN: A3CM15) einen weiteren entscheidenden Wachstumsschub verliehen, angefangen mit der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie für "Cordero' über eine zunehmende Risikominimierung dieses außergewöhnlichen Projekts bis hin zum Erwerb des letzten für die Erschließung der Mine erforderliche Grundstücks und den gezielten Vorbereitungen für die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung. Dazu gesellt sich berechtigter Optimismus, Ende 2025 mit dem Bau der "Cordero'-Mine beginnen zu können,

Abgeschlossen wurde 2024 als das Jahr eines erfolgreichen Wandels, nicht zuletzt auch dank der letzten Schritten für die Übernahme des einzigartigen "Porcupine'-Komplexes von Newmont, die einige Wochen später dann abgeschlossen wurde.

So dynamisch bewegt, wie 2024 zu Ende ging, begann auch das laufende Jahr, was sich in den Ergebnissen für Q1-2025, und noch viel ausgeprägter, in der Reaktion des Markts auf die "Porcupine'-Übernahme widerspiegelt. Denn in diesen ersten drei Monaten hat sich der Aktienkurs von Discovery (WKN: A3CM15) sage und schreibe verdreifacht und bis zum Stichtag 12. Mai 2025 einen Anstieg von phänomenalen 250% seit Jahresbeginn verzeichnet.

Außerdem konnte Discovery seit dem Abschluss des genialen "Porcupine'-Deals bereits die erste Goldschmelze durchführen und bis heute fette 2.800 Unzen Gold verkaufen, was einem Bruttoerlös von Bombastischen etwa 13,0 Mio. USD entspricht.

Zusammen mit der aktuellen Proforma-Liquidität von rund 250 Mio. USD und einer nicht in Anspruch genommenen vorrangigen Kreditfazilität in Höhe von nochmals 100 Mio. USD, ist Discovery (WKN: A3CM15) finanziell fantastisch aufgestellt, um seinen Bimetall-Booster, bestehend aus dem sensationellem Silber-Projekt "Cordero' und dem grandiosen Gold-Asset "Procupine', voll dafür einzusetzen, das einzigartige Entwicklungs- und Produktionspotenzial seines Portfolios zur vollen Entfaltung zu bringen.

Überwältigende Unterstützung der Discovery-Aktionäre für "Porcupine'-Akquisition!

Dass Discoverys (WKN: A3CM15) Übernahme der "Porcupine'-Mine nicht nur die Märkte begeistert, sondern auch die eigenen Aktionäre beflügelt, zeigen die Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung zur Ausgabe neuer Aktien für die Übernahme dieses grandiosen Gold-Komplexes. Dort nämlich stimmten überwältigende 99,85% der Aktionäre für diesen Deal, was sehr beeindruckend zeigt, wie groß das Potenzial dieses genialen Coups auch in den Augen der Anteilseigner ist.

Auch personell perfekt positioniert!

Um den ambitionierten Wachstumskurs in Nord- und Südamerika noch entschlossener zu konzipieren, hat sich Discovery (WKN: A3CM15) auch personell massiv verstärkt und neu aufgestellt. So wurde Amy Hu, eine erfolgreiche Anwältin mit umfassender Erfahrung auf praktisch allen Kontinenten und nicht zuletzt auch als stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung bei Newmont Corporation, als Senior Vice President für Recht und Nachhaltigkeit eingestellt. Ebenso neu im Führungsteam ist Darin Smith als neuer Senior Vice President für Unternehmensentwicklung. Darin ist Finanzprofi durch und durch, mit zwei Jahrzehnten profunder Erfahrung, der zuletzt Senior Vice President Corporate Development bei Liberty Gold Corp. war.

Mit Alison White rückt ein ebenso erfahrener Geldmarktprofi als CFO an die Finanzführungsspitze von Discovery Silver (WKN: A3CM15). Davor war Alison CFO und Executive Vice President bei SSR Mining Inc., wo sie maßgeblich die Konzeption und Weiterentwicklung der Wertschöpfungsstrategie von SSR gestaltete.

Neben den Neueinstellungen gab Discovery auch einige Beförderungen bekannt, darunter die von Forbes Gemmell zum Executive Vice President für Geschäftsentwicklung und Wachstum, Mark Utting zum Senior Vice President für Investor Relations und Gord Leavoy zum Senior Vice President für Mineralverarbeitung. Alle drei können damit ihre in anderen Funktionen erworbene umfassende Expertise und ihre herausragenden Erfolgsbilanzen bei der Wertschöpfung in ihre neuen Rollen einbringen.

Funktionsübergreifend kennen viele aus dem Discovery-Team den hochgradigen "Porcupine'-Komplex sehr gut, weil sie aus Timmins stammen. Diese persönliche und professionelle Verbundenheit wiederum verleiht "Porcupines' bombastischem Entwicklungspotenzial zusätzliche Dynamik.

Fazit: Diversifikation als Dynamo und Wachstumstreiber!

Mit der Übernahme von "Porcupine' hat sich Discovery (WKN: A3CM15) einen klaren Bimetall-Boost verpasst: Das Unternehmen vollzieht - wie CEO Tony Makuch betont - den Sprung vom reinen Silberentwickler zum diversifizierten nordamerikanischen Edelmetallproduzenten. Die Kombination aus einem breiten Ressourcenfundament, und Projekten in Tier-1-Bezirken wie Timmins (Kanada) und Mexikos zweitgrößten Silber-Produzent-Bundesstaat Chihuahua 1 - wo "Cordero' zu den weltweit größten Silberentwicklungen zählt, schafft zwei starke Wertschöpfungsbeine (Gold & Silber). Damit ist Discovery Silver (WKN: A3CM15) strategisch bestens positioniert, Wachstumschancen konsequent zu nutzen und zusätzlichen Aktionärswert zu heben.

"Porcupine' macht die Story größer, breiter und robuster. Die Transaktion beschleunigt die Transformation, diversifiziert das Metallrisiko und erhöht die Hebel auf künftiges Wachstum in erstklassigen Bergbaudestinationen.

