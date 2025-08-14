Projektgeschäft als Wachstumstreiber
Im ersten Halbjahr 2025 erzielt die Energiekontor AG bei nahezu stabilem Konzernumsatz von 76,0 Mio. Euro (H1 2024: 78,0 Mio. Euro) ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 28,3 Mio. Euro. Dies ist ein Plus von 69,5 % gegenüber dem Vorjahr (16,7 Mio. Euro). Die Gesamtleistung steigt um 79,2 % auf 171,5 Mio. Euro, das EBIT erhöht sich auf 39,3 Mio. Euro (H1 2024: 23,8 Mio. EUR) und das Konzernergebnis nach Steuern verdoppelt sich auf 24,1 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
