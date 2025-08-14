China zieht die Reißleine: Lithium-Schachzug erschüttert den Markt!

Anzeige / Werbung

Ein politischer Eingriff in Peking sorgt für ein Beben an den Rohstoffmärkten: Die überraschende Stilllegung der Jianxiawo-Mine durch Batterie-Riese CATL trifft 6% der weltweiten Lithiumförderung, mit spürbaren Folgen für Preise und Investoren. Während Lithium-Carbonat-Futures nach oben schnellen, sprechen Analysten bereits von einer möglichen Marktmanipulation.

Peking stoppt 6% der Weltproduktion

Der Batterie-Gigant CATL hat überraschend seine Jianxiawo-Mine in Yichun stillgelegt - ein Standort, der rund 6% der weltweiten Lithiumförderung liefert. Hintergrund ist Chinas sogenannte Anti-Involution-Kampagne, eine politische Strategie, mit der Überkapazitäten in Schlüsselindustrien gezielt abgebaut werden sollen. In der Praxis bedeutet das: Weniger Produktion, um den Markt zu stabilisieren und die Preise zu stützen. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten - Lithium-Carbonat-Futures an der Guangzhou Futures Exchange schnellten um das tägliche Limit von 8% nach oben.



Bank-of-America-Analyst Matty Zhao sieht darin "erhebliche kurzfristige Aufwärtspotenziale" für den Lithiumpreis. Auch Citigroup wertet den Schritt als Teil einer langfristigen Strategie, bei der Peking seine Rolle als dominierender Produzent nutzt, um die Ressource kontrollierter und profitabler zu vermarkten.



James McGeoch von Goldman Sachs warnt jedoch vor sogenannten "seitlichen Schäden". Gemeint sind damit indirekte Effekte auf andere Minen, die gar nicht direkt geschlossen wurden - etwa durch neue Umweltauflagen, strengere Kontrollen oder Verzögerungen bei Genehmigungen. Das könnte dazu führen, dass insgesamt weniger Lithium auf den Markt kommt. Seiner Einschätzung nach könnte genau das Pekings Ziel sein: Angebot verknappen, um den Markt ins Gleichgewicht zu bringen - oder gezielt ein Preisniveau zu schaffen, das für die chinesische Industrie vorteilhaft ist. McGeoch zieht einen Vergleich zur Kokskohle: Dort hatten schon Gerüchte über mögliche Produktionskürzungen gereicht, um die Preise dauerhaft steigen zu lassen - selbst ohne großflächige Minenschließungen.

Kali Metals setzt auf frische Lithium-Ziele

Während China Kapazitäten drosselt, intensiviert Kali Metals in Australien seine Suche nach neuen Lagerstätten. Auf dem Higginsville-Projekt werden aktuell rund 7.400 Bodenproben über eine 150 Quadratkilometer große, bislang kaum untersuchte Fläche entnommen. Parallel wertet das Unternehmen geophysikalische und geochemische Daten in 3D-Modellen aus, um neue Bohrziele zu definieren.



Das Projekt liegt in einem der bedeutendsten Lithium-Hotspots Westaustraliens - umgeben von produzierenden Minen wie Mt Marion und Bald Hill. Frühere Erkundungen deuten bereits auf potenziell mineralisierte Bereiche hin. Laut dem Management hat die lange Phase niedriger Lithiumpreise in den vergangenen Monaten viele kleinere Explorer wirtschaftlich unter Druck gesetzt oder ganz vom Markt verdrängt. Genau deshalb könnte der jetzige Moment laut dem CEO besonders günstig für Kali Metals sein: Mit einem aktiven Explorationsprogramm ist das Unternehmen in der Lage, von einer möglichen Preiswende frühzeitig zu profitieren.