Kali Metals treibt Gold- und Lithium-Exploration voran

Kali Metals meldet Fortschritte bei beiden zentralen Projekten. Das Unternehmen erklärte, dass der Genehmigungsprozess für das erste Bohrprogramm im Goldprojekt Marble Bar weiter fortgeschritten sei, während das Bodenprobenprogramm im Lithiumprojekt Higginsville deutlich ausgeweitet werde.
Fortschritt bei Genehmigungen für Marble-Bar-Bohrungen
Das vollständig im Besitz von Kali Metals befindliche Goldprojekt Marble Bar liegt rund zehn Kilometer östlich der gleichnamigen Ortschaft in der Pilbara-Region und nördlich der Lagerstätte
Klondyke. Nach Unternehmensangaben habe man dort drei vielversprechende Goldzonen identifiziert: Tiger, Sherman und Churchill. Diese erstreckten sich über eine etwa drei Kilometer lange
Goldmineralisierung an der Oberfläche und seien vorrangige Ziele für die geplanten Bohrungen.
Kali Metals berichtete, dass das erforderliche Program of Works (PoW) bereits bei der zuständigen Behörde eingereicht und anschließend an das Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) weitergeleitet worden sei. Nach Eingang der behördlichen Empfehlungen arbeite das Unternehmen nun an deren Umsetzung, um den Bohrbeginn vorzubereiten.
Das Management erklärte, man bleibe auf Kurs, die erste Bohrkampagne im Goldprojekt zeitnah beginnen zu können.
