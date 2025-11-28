Kali Metals startet erste Goldbohrungen auf dem Marble Bar Projekt

Anzeige / Werbung
Kali Metals hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen offiziell mit den ersten Bohrungen im Marble-Bar-Goldprojekt begonnen hat. Nach Angaben des Managements markiere der Start dieser Arbeiten einen zentralen Schritt in der Entwicklung des Projekts und könne entscheidende Erkenntnisse über das Goldpotenzial der Region liefern.
Kali Metals hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen offiziell mit den ersten Bohrungen im Marble-Bar-Goldprojekt begonnen hat. Nach Angaben des Managements markiere der Start dieser Arbeiten einen zentralen Schritt in der Entwicklung des Projekts und könne entscheidende Erkenntnisse über das Goldpotenzial der Region liefern.
Bedeutung des Projekts und geologischer Rahmen
Das Projektgebiet liegt rund 10 Kilometer östlich von Marble Bar in der Pilbara-Region, einem Gebiet mit historisch bedeutenden Goldvorkommen. Kali Metals besitzt hier sämtliche Explorationsrechte.
Die bisherigen Untersuchungen basierten auf Bodenproben, Gesteinsanalysen und Kartierungen, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden.
Das Unternehmen erklärte, dass die Bohrungen erstmals unterhalb der Oberfläche prüfen sollen, ob sich die aus den Proben abgeleiteten Hinweise auf Goldmineralisierung in der Tiefe bestätigen lassen.
Drei Zielzonen mit hohem Potenzial
Die nun begonnene erste Bohrphase ("Phase I") konzentriert sich auf drei definierte Zielzonen: Tiger, Churchill und Sherman. Zusammen erstrecken sich diese über etwa 3 Kilometer. Frühere
Gesteinsproben wiesen durchschnittlich 2,2 Gramm Gold pro Tonne (g/t) auf, während einzelne Proben - insbesondere aus dem Sherman-Prospekt - Werte von bis zu 87,9 g/t ergaben.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)