Kali Metals startet erste Goldbohrungen auf dem Marble Bar Projekt

Kali Metals hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen offiziell mit den ersten Bohrungen im Marble-Bar-Goldprojekt begonnen hat. Nach Angaben des Managements markiere der Start dieser Arbeiten einen zentralen Schritt in der Entwicklung des Projekts und könne entscheidende Erkenntnisse über das Goldpotenzial der Region liefern.

Bedeutung des Projekts und geologischer Rahmen

Das Projektgebiet liegt rund 10 Kilometer östlich von Marble Bar in der Pilbara-Region, einem Gebiet mit historisch bedeutenden Goldvorkommen. Kali Metals besitzt hier sämtliche Explorationsrechte. Die bisherigen Untersuchungen basierten auf Bodenproben, Gesteinsanalysen und Kartierungen, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden.



Das Unternehmen erklärte, dass die Bohrungen erstmals unterhalb der Oberfläche prüfen sollen, ob sich die aus den Proben abgeleiteten Hinweise auf Goldmineralisierung in der Tiefe bestätigen lassen.

Drei Zielzonen mit hohem Potenzial

Die nun begonnene erste Bohrphase ("Phase I") konzentriert sich auf drei definierte Zielzonen: Tiger, Churchill und Sherman. Zusammen erstrecken sich diese über etwa 3 Kilometer. Frühere Gesteinsproben wiesen durchschnittlich 2,2 Gramm Gold pro Tonne (g/t) auf, während einzelne Proben - insbesondere aus dem Sherman-Prospekt - Werte von bis zu 87,9 g/t ergaben.

