Kali Metals schließt erstes Bohrprogramm ab

Kali Metals Limited hat das Jahr 2025 mit einem bedeutenden Fortschritt abgeschlossen. Das Unternehmen gab bekannt, dass das erste Bohrprogramm im Marble Bar Goldprojekt erfolgreich beendet worden sei. Gleichzeitig sei auch ein großflächiges Bodenprobenprogramm im Lithiumprojekt Higginsville abgeschlossen worden. Beide Maßnahmen sollen als Grundlage für ein intensives Explorationsjahr 2026 dienen.

Drei Goldzonen über 3 Kilometer bestätigt

Das Goldprojekt Marble Bar liegt rund 10?Kilometer östlich der Ortschaft Marble Bar im östlichen Pilbara-Gebiet. Dort habe das Unternehmen nach eigenen Angaben eine durchgehende Goldmineralisierung an der Oberfläche identifiziert, verteilt auf drei Zielgebiete: Tiger, Churchill und Sherman. Diese erstreckten sich über eine kumulierte Länge von rund 3?Kilometern. Insgesamt seien 77 sogenannte Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt worden. Diese Technik ermögliche es, aus Gesteinsschichten Splitter für Laboranalysen zu gewinnen. Das Programm habe eine Gesamtlänge von 1.086?Bohrmetern umfasst. Ziel sei es gewesen, die oberflächennahe Goldvererzung sowie deren Ausdehnung in die Tiefe zu untersuchen. Die Analyseergebnisse der Bohrproben würden im ersten Quartal 2026 erwartet.