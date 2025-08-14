Der eActros 600 ist erfolgreich gestartet und ist inzwischen in 15 europäischen Ländern unterwegs - unter anderem in den Niederlanden, Frankreich, Italien und Belgien. Die vielfältigen Einsatzbereiche reichen vom Kühltransport über die Milchsammellogistik bis zu Langstreckentransporten. Mit dem eActros 600 forciert Daimler Trucks seine Aktivitäten im Bereich der elektrisch angetriebenen Lkw. Er ist der erste vollumfänglich im Fernverkehr einsetzbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net