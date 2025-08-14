Es sind bereits knapp 350 Stellungnahmen zum Gesetzentwurf für das geplante Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) eingegangen. Vor allem die Einführung von zusätzlichen Netzgebühren für Einspeisung aus privaten Photovoltaik-Dachanlagen wird sehr kritisch gesehen. Im Juli stellte der österreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) den Gesetzesentwurf für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vor und übermittelte ihn an den Nationalrat. Noch bis zum Freitag (15. August) befindet sich in der Vernehmlassung, das bedeutet Stellungnahmen können abgegeben werden. Nach einem Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
