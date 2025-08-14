Zürich - In Sachen KI wechseln Finanzchefs den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle. Transformation im grossen Stil73 Prozent der befragten CFOs in der EMEA-Region gaben an, noch vor fünf Jahren eine konservative KI-Strategieverfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
