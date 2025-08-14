MainFirst (Team Emerging Markets / Corporate Debt): Rohstoffe vor dem Comeback: Gold sendet ein Signal, Silber steht bereit

07.08.2025 -

Ein neuer Rohstoffzyklus beginnt - und die meisten Anleger schlafen noch. Während Tech-Werte nahe historischer Höchstbewertungen notieren, sendet ein unscheinbarer Markt klare Signale: Gold hat längst den Aufbruch begonnen. Silber, Kupfer und Co. könnten folgen - getragen von geopolitischen Umbrüchen, Zinswende und wachsender physischer Knappheit. Wer jetzt nicht umdenkt, verpasst mehr als nur eine Gelegenheit.

Gold - historischer Taktgeber

In vergangenen Marktphasen erwies sich Gold stets als verlässlicher Frühindikator. Als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten ist es tief in der Marktpsychologie verankert. Doch seine Rolle geht darüber hinaus: Gold markierte wiederholt den Anfang breiter Aufwärtsbewegungen im Rohstoffsektor.

Auch diesmal zeigt sich eine auffällige Entwicklung. Seit Beginn der Pandemie steigt der Goldpreis - nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich. Das Verhältnis von Rohstoff- zu Aktienmarktperformance liegt - trotz gewisser Erholung - weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. In der Vergangenheit markierten vergleichbare Phasen oft den Beginn einer Kapitalrotation: weg von überbewerteten Wachstumswerten, hin zu realen Vermögenswerten wie Rohstoffen und Edelmetallen.

Ein verändertes Umfeld zwingt zum Umdenken

Die Ära des billigen Geldes ist vorbei. Mit dem Zinsanstieg seit 2021 hat sich das makroökonomische Umfeld grundlegend gewandelt. Inflation, geopolitische Spannungen und volatile Märkte zwingen Investoren, etablierte Allokationsmodelle zu überdenken.

In dieser neuen Realität verlieren klassische Anleihen an Strahlkraft - reale Erträge sind schwer kalkulierbar. Rohstoffe dagegen bieten physische Knappheit, Inflationsschutz und eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen. Gold hat sich seit der Jahrtausendwende als langfristiger Wertträger bewährt - mit stabilen, teils deutlich positiven Realrenditen.

Asien verändert den Takt

Gleichzeitig mehren sich globale Signale für eine strategische Aufwertung von Edelmetallen. In China nimmt die Bedeutung physischer Goldreserven zu, ebenso in Russland. In Asien insgesamt steigt der reale Edelmetallbedarf - oft mit Preisaufschlägen gegenüber westlichen Märkten.

Solche Entwicklungen verweisen auf eine geopolitisch motivierte Reorientierung. Edelmetalle fungieren zunehmend als strategische Reserve - in staatlichen wie institutionellen Händen. Diese Verschiebung birgt langfristige Auswirkungen auf Nachfrage, Preisbildung und die Rolle von Gold und Silber im internationalen Finanzsystem.

Silber - der zyklische Spätstarter

Während Gold früh auf Umbrüche reagiert, gilt Silber historisch als Nachzügler. Doch sobald sich ein Rohstoffzyklus etabliert, entfaltet das Metall sein volles Potenzial - oft mit hoher Dynamik. Das derzeitige Gold-Silber-Verhältnis von über 100 liegt deutlich über langfristigen Mittelwerten. In früheren Zyklen war dies ein verlässlicher Ausgangspunkt für eine überproportionale Silberentwicklung.

Hinzu kommt die wachsende industrielle Bedeutung: Silber ist zentral für Technologien wie Photovoltaik, Halbleiter, Sensorik und Batterien. Die strukturelle Nachfrage steigt, während Lagerbestände an großen Rohstoffbörsen auf Tiefstände sinken. Der Markt ist angespannt - sowohl fundamental als auch preislich.

Frühe Phase - strategische Chance

Viele Marktteilnehmer agieren derzeit noch zögerlich - ein Verhalten, das typisch für frühe Phasen zyklischer Bewegungen ist. Schwankungen werden häufig als Trendbrüche gedeutet, obwohl sie in dieser Marktphase eher die Regel als die Ausnahme sind. Historisch waren es oft jene Anleger, die in solchen Momenten antizyklisch Positionen aufbauten, die langfristig überdurchschnittlich profitierten.

Ein Großteil der Investoren orientiert sich weiterhin an bisherigen Outperformern. Doch mit der sich abzeichnenden Kapitalrotation gewinnen Rohstoffe als reale Anlageform neue Relevanz. In einer Welt multipler Krisen werden physische Werte zu strategischen Ankerpunkten.

Kupfer, Öl und Gas: Weitere Puzzleteile des Zyklus

Unlängst hat Kupfer angefangen zu performen, nicht zuletzt wegen angekündigten US-Importzöllen von 50 %. Kupfer hat sich so auf ein neues Allzeithoch geschwungen. Bis US-Präsident Donald Trump zuletzt bestimmte Kupferimporte von Zöllen ausgenommen hat. Dadurch ist der Kupferpreis in den USA Ende Juli um über 20 % eingebrochen. Dies ist dem höheren, durch die US-Zölle verursachten US-Preis geschuldet. In London wurde Kupfer noch nie zu einem so hohen Preis gehandelt. Kupfer korreliert ebenfalls mit Verspätung mit den Edelmetallen, weshalb der Preis hier konsolidieren könnte, bevor er wieder ansteigt.

Öl und Natural Gas stehen vor einer Konsolidierung. In einer nächsten Phase werden auch sie ihre Rallye starten. Denn keine signifikante Commodities Rallye hat ohne Ölpreisanstieg stattgefunden. Viele Zeichen am Horizont deuten auf ein inflationäres Szenario hin, in dem Rohstoffe ein sicherer, wenn auch volatiler Hafen sind.

Fazit: Gold zeigt den Weg - Silber hat Hebel

Die Weltwirtschaft steht an einem Wendepunkt. Die gewohnten Stabilitätsmuster - niedrige Zinsen, stetiges Wachstum, geldpolitische Unterstützung - sind unter Druck. In dieser Umbruchsituation sprechen sowohl historische Muster als auch aktuelle Entwicklungen für eine Aufwertung von Rohstoffen.

Gold hat den Aufbruch längst signalisiert. Silber, gestützt durch industrielle Nachfrage und strukturelle Knappheit, könnte folgen - mit erheblichem Nachholpotenzial.

Der neue Rohstoffzyklus steht möglicherweise erst am Anfang. Wer früh handelt, profitiert nicht nur taktisch, sondern positioniert sich langfristig für ein verändertes Marktumfeld.

Disclaimer

Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt.

Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar.

Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein.

Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.

Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig.

Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten.