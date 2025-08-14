New York - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,14 Prozent schwächer bei 23.816 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,15 Prozent auf 6.457 Punkte. Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
