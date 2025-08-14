Der Spezialchemiekonzern spürt die schwache Konjunktur in der Chemiebranche deutlich: Nach enttäuschenden Ergebnissen im zweiten Quartal 2025 hat das MDAX-Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Lanxess hat die Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und konnte mit seinen Zahlen den Markterwartungen genügen. Gleichzeitig korrigierte der Chemiekonzern seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 520 bis 580?Millionen Euro, zuvor lag die Spanne bei 600 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
