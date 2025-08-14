Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag etwas zugelegt. Ein überraschend deutlicher Anstieg der Produzentenpreise in den USA haben die Hoffnung auf eine Senkung der US-Zinsen im September gedämpft. Das stützt den «Greenback». Der Euro hat zum US-Dollar am Nachmittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1664 nach 1,1686 Euro gegen Mittag gehandelt. Auch der Schweizer Franken gibt zum Dollar nach. Derzeit notiert der US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab