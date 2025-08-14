DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-07

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-07

München, den 14.08.2025

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Juli 2025 auf 1,72 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert + 0,00 Euro je Aktie.

Im Juli 2025 legte der Dax rund 156 Punkte zu. Die Handelsspanne lag bei rund 876 Punkten.

Trumps weiche Juli-Zoll-Deadline hat sich bestätigt und so geht es fröhlich weiter mit den Irrungen und Wirrungen um Zölle. Ohne großen Widerstand wurde der Mindestzoll auf 15% angehoben und die EU hat ihn geschluckt. Der Markt ebenso. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten die zunächst harsch wirkenden Zölle gegenüber der EU aufgeweicht werden.

Markttechnisch sind die Zölle im Grunde erschöpft. Es geht jetzt mehr um Zinssenkungen in den USA, die mal wieder mit einer hohen Erwartungshaltung versehen sind. Und in Deutschland um die Vergabe der Gelder aus den Investitionsprogrammen. Dabei deutet sich an, dass die Bundesregierung die Gelder vermehrt in dieser Legislatur vergeben wird, und damit weniger hintenraus zur Verfügung steht. Für die Einnahmensituation der Unternehmen, die davon profitieren können, eine gute Nachricht.

Unser Depot hielt sich in einem für uns schwierigen Monat weitestgehend stabil. Der August wird in jedem Fall herausfordernd. Nebst der Berichtssaison für ,alle', drohen den Rüstungswerten die Friedensverhandlungen zwischen den USA und Russland und in der Folge mit der Ukraine und Europa. Ein für die Ukraine (und Europa) akzeptabler Frieden beinhaltet aus unserer Sicht eine massive Absicherung der Ukraine innerhalb kurzer Zeit. Zugleich beginnt damit für Europa die Uhr zu laufen, der nach man sich selbst schneller und nachhaltiger aufrüsten muss. Auch um der Ukraine dann beistehen zu können. Denn auf die USA wird niemand mehr zählen können. Wir bleiben daher engagiert und sehen hier mehr Chancen als Risiken.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

