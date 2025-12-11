Anzeige
Donnerstag, 11.12.2025
News von heute Morgen: Noch bevor der Markt erwacht, könnte es jetzt explosiv werden
WKN: 603919 | ISIN: DE0006039191 | Ticker-Symbol: TAV
Hamburg
10.12.25 | 08:16
1,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
11.12.2025 14:51 Uhr
PTA-DD: Trade & Value AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Trade & Value AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Trade & Value AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/11.12.2025/14:18 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 SSI Vermögensverwaltungs GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Steve Schwarzfischer 
                                           Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Trade & Value AG 
b)      LEI                                 391200KYASNRMEPLJN80 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE0006039191 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        1,50 EUR                               225,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        1,50 EUR                               225,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         08.12.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Hanseatische Börse zu Hamburg 
        MIC                                 XHAM (Hamburg)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Trade & Value AG 
           c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 
           80802 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Herack 
Tel.:         +49 89 54192534 
E-Mail:        herack@tav.ag 
Website:       www.tav.ag 
ISIN(s):       DE0006039191 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765459080504 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 08:18 ET (13:18 GMT)

© 2025 Dow Jones News
