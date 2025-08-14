Präsident Trumps Ankündigung, eine 15-prozentige Verkaufssteuer auf bestimmte Chips von NVIDIA in China zu erheben, hat die Anleger nicht abschrecken können. Obwohl die Strafsteuer potenziell Hunderte Millionen Dollar kosten könnte, sehen Experten dies eher als "Geschwindigkeitshügel" auf dem Weg des Tech-Giganten. Inmitten des anhaltenden KI-Booms scheinen die Sorgen über Handelskonflikte zweitrangig. Anleger fokussieren sich stattdessen auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
