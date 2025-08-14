Anzeige
14.08.2025
14.08.2025 18:30 Uhr
Pictet: Barometer August 2025

August 2025 -

Die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Zölle, das uneinheitliche wirtschaftliche Umfeld und überzogene Bewertungen - das alles spricht eine neutrale Positionierung in globalen Aktien, Anleihen und Cash.

Asset-Allocation: Neutral bleiben

Die Achterbahnfahrt der US-Handelspolitik geht weiter - auf eine kurze Phase scheinbarer Fortschritte folgten Meldungen über neue Zölle. Dies bestärkt uns in unserer vorsichtigen Haltung.

Während die Liquiditätsbedingungen günstig sind, sind die Bewertungen stark überzogen, das globale makroökonomische Umfeld ist unberechenbar, mit Abwärtsrisiken für das Wachstum und Aufwärtsrisiken für die Inflation, und die geopolitischen Bedingungen verändern sich laufend.

Wir bleiben daher in globalen Aktien, Anleihen und Cash neutral gewichtet. Aktien folgen aktuell einem Aufwärtstrend, sind aber teuer und anfällig für verzögerte Auswirkungen der Zölle auf die US-Wirtschaft. Anleihen werden durch die lockere Geldpolitik und angemessene Renditen gestützt, sind aber durch die wieder anziehende US-Inflation und die wachsenden Defizite gefährdet.

Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer August 2025".

