RWE leidet im ersten Halbjahr unter schwachem Wind, schwierigen Handelsmärkten und hohen Gaspreisen - Gewinn und Aktie fallen deutlich. Trotz Belastungen hält der Energiekonzern an den Jahreszielen fest und investiert Milliarden, vor allem in die USA. Risiken bleiben durch US-Politik und mögliche Zölle.RWE verzeichnete im ersten Halbjahr deutliche Gewinneinbußen, vor allem durch schwaches Windaufkommen in Europa, ein schwieriges Energiehandelsgeschäft und geringere Margen im Stromterminverkauf infolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär