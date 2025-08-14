Die Brockhaus Technologies AG (DE000A2GSU42) bleibt trotz herausfordernder Marktlage auf Kurs. Der Technologiekonzern investiert strategisch in die Zukunft und hält an seinen Jahreszielen fest. Bikeleasing investiert in Transformation: Mit 112 Millionen Euro Umsatz legte Brockhaus um 2,6 Prozent zu. Das bereinigte EBITDA sank jedoch auf 25 Millionen Euro. Grund sind geplante Investitionen bei Bikeleasing in die Transformation zur Multi-Benefit-Plattform. Bikeleasing steigerte den Umsatz um 2,9 Prozent auf 97 Millionen Euro. Allerdings sank das bereinigte EBITDA um 34,1 Prozent auf 27 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
