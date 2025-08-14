Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
WKN: A3C5QF | ISIN: EE3100137985 | Ticker-Symbol: I6B
Lang & Schwarz
07.08.25 | 23:00
3,300 Euro
-100,00 % -3,300
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
OSTEUROPA
1-Jahres-Chart
ENEFIT GREEN AS Chart 1 Jahr
ENEFIT GREEN AS 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2003,40007.08.
Firmen im Artikel
ARGEO
ARGEO ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARGEO ASA0,9590,00 %
BIOFISH HOLDING AS0,1490,00 %
CATHETER PRECISION INC0,161-2,30 %
CI FINANCIAL CORP19,8000,00 %
EDDA WIND ASA1,890+0,13 %
ENEFIT GREEN AS3,300-100,00 %
FIREFOX GOLD CORP0,0200,00 %
IGM BIOSCIENCES INC1,080+0,93 %
SPARTAN RESOURCES LIMITED1,190-100,00 %
SYNEX RENEWABLE ENERGY CORPORATION1,4400,00 %
TAM JAI INTERNATIONAL CO LTD0,173-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.