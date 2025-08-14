The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2025
.
ISIN Name
CA87168M1068 SYNEX RENE. ENERGY CORP.
AU0000294233 SPARTAN RESOURCES LTD.
CA1254911003 CI FINANCIAL CORP.
CA31816R1091 FIREFOX GOLD CORP.
EE3100137985 ENEFIT GREEN AS
HK0000784121 TAM JAI INTERNATIONAL CO.
NO0010955198 BIOFISH HOLDING AS NK 1
NO0010998529 EDDA WIND ASA NK -,10
NO0013257410 ARGEO NK -,50
US4495851085 IGM BIOSCIENCES DL-,01
US74933X6094 CATHETER PR. NEW DL-,0001
