Die US-Börsen gingen am Donnerstag kaum verändert aus dem Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Ende 0,02 Prozent im Minus bei 44.911,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 lag 0,03 Prozent im Plus bei 6.468,54 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,07 Prozent auf 23.832,44 Zähler nach.Für Furore sorgten zum Handelsende die Aktien von Intel. Diese stiegen um 7,4 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die US-Regierung über eine mögliche Staatsbeteiligung verhandelt, um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
