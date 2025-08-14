Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
WKN: 748020 | ISIN: DE0007480204
DEUTSCHE EUROSHOP AG
Xetra
14.08.25 | 17:35
18,980 Euro
+0,96 % +0,180
DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag ist es mit den Kursen noch etwas nach oben gegangen. Die überraschend stark gestiegenen US-Erzeugerpreise hatten die Wall Street nur leicht belastet; anfängliche kleinere Verluste wurden vollständig wettgemacht, so dass die Indizes kaum verändert schlossen.

Die Aktien der Deutschen Euroshop reagierten nicht auf die Halbjahrszahlen, die der Shoppingcenter-Investor am frühen Abend vorgelegt hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.423    24.378   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

