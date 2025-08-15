Berlin - Vor dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump hat die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, Kritik am Verhandlungsformat geübt und zugleich keine hohen Erwartungen geäußert. "Ich fürchte, das wird einfach eine große Inszenierung zwischen diesen Männern sein", sagte sie der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Und das Nachsehen wird die ukrainische Bevölkerung haben, die zu Gebietsabtretungen überhaupt nicht gefragt wird."



Sie halte es für Problematisch, "dass sich Russland und die USA die Gebiete und Ressourcen untereinander aufteilen und es vielleicht nicht zu einer demokratischen Abstimmung darüber kommt", sagte die Linken-Chefin. "Die Regierung unter Joe Biden hätte das unter besseren Bedingungen auch schon tun können. Und auch wir hätten früher mehr Druck ausüben müssen."



Aus ihrer Sicht müssten Friedensverhandlungen mit Russland und der Ukraine, aber auch mit der internationalen Gemeinschaft stattfinden. "Sonst hängt ein möglicher Frieden von den Launen von Trump und Putin ab", sagte Schwerdtner. "Wir müssen China, Brasilien und alle, die Friedenspläne vorgelegt haben, mit an den Tisch bringen."





