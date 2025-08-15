Neue Unterstützung für lokale Zahlungsmethoden hilft Entwicklern dabei, sich an die Zahlungspräferenzen der Spieler in ganz Amerika anzupassen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Veröffentlichung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute eine bedeutende Erweiterung seines lokalisierten Zahlungsangebots in Nord- und Südamerika bekannt. Mit der neuen Unterstützung für Pay by Bank und Affirm in den Vereinigten Staaten, Affirm in Kanada und wiederkehrende Abrechnungen über Mercado Pago in Brasilien können Entwickler und Publisher, die Xsolla Pay Station nutzen, nun neue Einnahmequellen erschließen, Reibungsverluste reduzieren und durch regional vertraute Zahlungsmethoden eine bessere Verbindung zu den Spielern herstellen.

Amerika bleibt mit einem Gesamtmarktwert von rund 100 Mrd. USD eine der größten und vielfältigsten Glücksspielregionen. Allerdings sind die Möglichkeiten zwar enorm, doch die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich des Zahlungsverkehrs variieren von Land zu Land erheblich. Spieler in den USA suchen zunehmend nach schnellen und sicheren Alternativen zu Kreditkarten; kanadische Gamer begrüßen flexible Zahlungsoptionen; und in Brasilien, einer wichtigen Volkswirtschaft, sind wiederkehrende Abrechnungen über vertrauenswürdige Plattformen wie Mercado Pago für die langfristige Kundenbindung unerlässlich.

Um diesen regionalen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt Xsolla Pay Station nun:

Pay by Bank in den USA Schnellere, sichere Zahlungen direkt von der Bank gewinnen bei Spielern und Einzelhändlern rasch an Beliebtheit.





Affirm in den USA (live) und Kanada Eine flexible Option "Jetzt kaufen, später bezahlen", die die Zugänglichkeit erhöht und den Warenkorbwert steigert.





Mercado Pago in Brasilien (erweitert) Unterstützt jetzt wiederkehrende Abrechnungen, um Live-Servicemodelle und Monetarisierung auf Abonnementbasis zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Erweiterung des Zahlungsgeschäfts in Nord- und Südamerika zählen:

Lokalisierte Zahlungslösungen: Bieten Sie vertrauenswürdige regionale Zahlungsmethoden wie Pay by Bank, Affirm und Mercado Pago an, damit Spieler in jedem Markt mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen können. Spiegelt die zunehmende Tendenz der Verbraucher zu bequemen, sicheren und flexiblen Zahlungsmethoden wider.





Bieten Sie vertrauenswürdige regionale Zahlungsmethoden wie Pay by Bank, Affirm und Mercado Pago an, damit Spieler in jedem Markt mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen können. Spiegelt die zunehmende Tendenz der Verbraucher zu bequemen, sicheren und flexiblen Zahlungsmethoden wider. Reibungsloser Bezahlvorgang: Mobile-first, sichere Zahlungsabläufe tragen dazu bei, Abbruchraten zu reduzieren und Konversionsraten zu verbessern.





Mobile-first, sichere Zahlungsabläufe tragen dazu bei, Abbruchraten zu reduzieren und Konversionsraten zu verbessern. Größere Reichweite in Nord- und Südamerika: Lokalisierter Support in den USA, Kanada und Brasilien eröffnet Millionen von Spielern den Zugang, unterstützt durch die Einführung von Pay by Bank (über 35 Millionen US-Nutzer, die Open Banking nutzen), Affirm (über 22 Millionen US-Käufer bis 2024) und Mercado Pago (64 Millionen aktive Nutzer pro Monat in Brasilien, integriert in über 145.000 Live-Websites) und spiegelt die wachsende Nachfrage nach bequemen, sicheren und flexiblen Zahlungserlebnissen wider.





Lokalisierter Support in den USA, Kanada und Brasilien eröffnet Millionen von Spielern den Zugang, unterstützt durch die Einführung von Pay by Bank (über 35 Millionen US-Nutzer, die Open Banking nutzen), Affirm (über 22 Millionen US-Käufer bis 2024) und Mercado Pago (64 Millionen aktive Nutzer pro Monat in Brasilien, integriert in über 145.000 Live-Websites) und spiegelt die wachsende Nachfrage nach bequemen, sicheren und flexiblen Zahlungserlebnissen wider. Flexible Monetarisierungsmodelle: Um Ihrer Umsatzstrategie gerecht zu werden, bieten Sie einmalige Zahlungen, "Buy Now Pay Later" (BNPL)-Optionen und Abonnements an.





Um Ihrer Umsatzstrategie gerecht zu werden, bieten Sie einmalige Zahlungen, "Buy Now Pay Later" (BNPL)-Optionen und Abonnements an. Erhöhtes Vertrauen und Loyalität der Spieler: Vertraute Zahlungsmethoden schaffen Vertrauen und motivieren Spieler, wiederzukommen.

"Wir machen es Entwicklern einfacher, Spieler in Nord- und Südamerika mit Zahlungserfahrungen zu erreichen, die sich für jeden Markt wie eine native Lösung anfühlen", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Durch die Einführung von Pay by Bank, Affirm und wiederkehrenden Zahlungen mit Mercado Pago helfen wir unseren Partnern, mehr Spieler zu erreichen, ihre Konversionsraten zu steigern und echte Flexibilität bei der Monetarisierung in ganz Amerika zu bieten."

Um mehr zu erfahren oder diese regionalen Zahlungsmethoden für Ihr Spiel zu aktivieren, legen Sie los: https://publisher.xsolla.com/

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: xsolla.pro/rws25paymentsinamerica

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

