Berlin - Vor den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Russland zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen mit der Ukraine aufgefordert.



"Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen", teilte Merz mit. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt."



Deutschland habe in den letzten Tagen an der Seite der Ukraine und der europäischen Verbündeten den Weg zu einem Frieden aufgezeigt, der die grundlegenden Sicherheitsinteressen Europas und der Ukraine wahre, so Merz. "Ziel muss ein Gipfel sein, an dem auch Präsident Selenskyj teilnimmt. Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden", erklärte er.



"Die Ukraine braucht starke Sicherheitsgarantien. Territoriale Fragen können nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden." Diese Botschaften habe man Präsident Trump "mit Klarheit und Geschlossenheit mit auf den Weg nach Anchorage gegeben", so der Kanzler. Er stehe dazu weiter in Kontakt mit Trump.



Merz dankte dem US-Präsidenten für seine Initiative und die "enge Abstimmung" mit den Europäern. "Präsident Trump kann nun einen bedeutenden Schritt hin zu einem Frieden schaffen." Er könne sich darauf verlassen, dass die Ukraine von den europäischen Partnern "ausdauernd unterstützt wird", erklärte der Kanzler.





