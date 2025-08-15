VZ Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Zug, 15. August 2025 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im ersten Halbjahr 2025 um 9,9 Prozent auf 277,9 Millionen Franken. Der Reingewinn wuchs um 9,0 Prozent auf 112,0 Millionen Franken. Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erwartet, dass das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wegen des tieferen Zinsniveaus unter dem langfristigen Durchschnitt liegen wird.



9,9 Prozent mehr Ertrag

In einem anspruchsvollen Umfeld hat sich das Geschäft der VZ Gruppe erneut gut entwickelt. Die Erträge wuchsen um 9,9 Prozent von 252,9 auf 277,9 Mio. Franken. Alle Ertragskomponenten sind gewachsen, einzig das Zinsergebnis ging gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 wie erwartet deutlich zurück, nämlich um 28,8 Prozent von 32,7 auf 23,3 Mio. Franken. Der Gewinn wuchs um 9,0 Prozent von 102,8 auf 112,0 Mio. Franken.



Die Nachfrage bleibt stark

Immer mehr Menschen erkennen den Wert einer fundierten Beratung rund um ihre Pensionierung oder ihren Nachlass, was den Honorarertrag im ersten Halbjahr um 13,8 Prozent auf 21,2 Mio. Franken anwachsen liess. Anschliessend haben rund 5000 neue Kundinnen und Kunden die Ergebnisse eines Beratungsprojekts über eine unserer Plattformen umgesetzt. Das Netto-Neugeld erreichte 3,0 Mia. Franken, und die verwalteten Vermögen sind gegenüber 30. Juni 2024 um 14,1 Prozent auf 56,5 Mia. Franken gewachsen.



Robuste Bilanz

Im ersten Halbjahr wuchs die Bilanz um rund 500 Mio. von 7,5 auf 8,0 Mia. Franken. Dieses Wachstum stammt fast ausschliesslich aus zusätzlichen Kontoguthaben von Kundinnen und Kunden. Die kombinierte Kernkapitalquote liegt bei 28,4 Prozent. Das ist höher als Ende 2024, weil diese Kennzahl neu gemäss Basel III Final berechnet wird. Die neuen Vorgaben belohnen die risikoarme Struktur der Bilanz.



Ausblick

«Wir erwarten, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen wie im Durchschnitt der letzten Jahre wachsen wird. Das tiefere Zinsniveau führt im zweiten Halbjahr vorübergehend zu einem tieferen prozentualen Wachstum der Erträge als im ersten Halbjahr», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wie im März angekündigt, wird das gesamte Wachstum im Geschäftsjahr 2025 darum unter dem langfristigen Durchschnitt liegen - immer vorausgesetzt, dass sich die Finanzmärkte stabil entwickeln.»



Halbjahresbericht

In der Rubrik «Investor Relations» der Firmenwebsite stehen der detaillierte Bericht und die Investoren-Präsentation zum Download bereit: vzch.com/berichte



Telefonkonferenz

Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute in einer Telefonkonferenz mit Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk.



Ansprechpartner Adriano Pavone Petra Märk Leiter Medienarbeit Head Investor Relations Telefon: 044 207 25 22 Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com vzch.com/medien vzch.com/investor-relations

Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die in den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht enthalten sind. Details dazu finden sich im Verzeichnis auf Seite 33 des Halbjahresberichts 2025.



Zur VZ Gruppe

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an über 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Kennzahlen Erfolgsrechnung (CHF '000) 1. HJ 2025 2. HJ 2024 1. HJ 2024 Total Erträge 277'931 272'204 252'877 Total Aufwände 147'952 137'334 133'842 Betriebsergebnis (EBIT) 129'979 134'870 119'035 Reingewinn 112'041 116'248 102'830

Bilanz (CHF '000) 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Bilanzsumme 8'049'183 7'488'143 7'044'352 Eigenkapital 1'061'304 1'061'623 957'178 Netto-Liquidität 920'227 950'688 844'263

Eigenkapitalkennzahlen 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Eigenkapitalquote 13,2% 14,2% 13,6% Harte Kernkapitalquote (CET 1) kombiniert1 28,4% 25,4% 25,0% Gesamtkapitalquote kombiniert1 28,4% 25,4% 25,0% 1 Die Kern- und Gesamtkapitalquote per 30.06.2025 werden neu nach Basel III Final berechnet. Details dazu sind auf Seiten 30 und 31 des Halbjahresberichts 2025 aufgeführt. Die Vorjahresangaben sind unverändert und entsprechen den damals gültigen regulatorischen Vorgaben.

Verwaltungsbestände (CHF Mio.) 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Assets under Management 56'545 53'051 49'573

Personal 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 1621,9 1567,9 1451,3

