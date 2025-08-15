Zürich - Die VZ Gruppe ist im ersten Halbjahr 2025 auf ihrem Wachstumskurs geblieben. Das Finanzunternehmen verzeichnete erneut eine hohe Nachfrage nach seinen Beratungsdienstleistungen und konnte die Zuflüsse von neuen Kundengeldern deutlich steigern. Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag um 9,9 Prozent auf 277,9 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Als einzige Ertragskomponente lag dabei das Zinsergebnis unter dem Vorjahreswert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
