Die Aktie von Intel hat am späten Donnerstagabend einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Gut sieben Prozent ging es im regulären Handel nach oben. Nachbörslich konnte sich weitere 4,5 Prozent zulegen. Auslöser war die Meldung, dass die Trump-Regierung wohl mit dem Unternehmen über eine Staatsbeteiligung verhandelt.Dies berichtete Die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Plan vertrauten Personen. Ziel sei es, den Bau neuer Werke in Ohio zu unterstützen. Intel ist der einzige US-Hersteller, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
