Swiss Prime Site AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 15. August 2025
Swiss Prime Site erwirbt eine architektonisch einzigartige Büroliegenschaft an bester Lage in Lausanne-West. Lausanne ist neben Genf das wichtigste Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Westschweiz und Sitz renommierter Forschungseinrichtungen wie der EPFL und der Universität Lausanne. Das Gebäude wurde 2023 fertiggestellt und nach den neuesten Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Es liegt inmitten einer Parklandschaft mit über 250 Bäumen und bietet einen Panoramablick auf den Genfer See und die französischen Alpen. Dank seiner hochwertigen Ausstattung und flexiblen Grundrisse bietet das Gebäude moderne und vielseitige Büroflächen. Insgesamt rund 14'600 Quadratmeter Nutzfläche und weitere 1'000 Quadratmeter Aussenfläche mit Seeblick werden von nationalen und internationalen Mietern genutzt. Lausanne ist einer der attraktivsten Wachstumsstandorte der Westschweiz. Dies zeigt sich nicht nur an der neuen Tramlinie, die Teil eines grossen Mobilitätsprojekts ist und Ende 2026 in Betrieb genommen wird, sondern auch am neuen Eishockeystadion des Lausanne HC, dem erweiterten und renovierten Bahnhof Lausanne-West sowie zahlreichen neuen Büro- und Wohngebäuden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
