16. Kapitalerhöhung für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) im November / Dezember 2025



05.11.2025 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Der Akara Diversity PK verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 (01.01.2025 - 30.06.2025) eine starke Performance mit einer Anlagerendite von 2.56%, bestehend aus einer Cashflow-Rendite von 1.66% und einer Wertänderungsrendite von 0.90%. Damit wurde auf Jahresbasis eine Outperformance von 75 Basispunkten gegenüber dem KGAST Immo-Index Gemischt erzielt. Seit Lancierung beträgt die kumulierte Outperformance gegenüber dem Benchmark beeindruckende 10.1%. Zwei erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhungen im ersten Halbjahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von CHF 185 Mio. sowie realisierte Kapitalgewinne von rund CHF 11 Mio. unterstreichen die strategische Stärke des Fonds. Parallel dazu wurde die Fremdfinanzierungsquote auf 24.3% gesenkt und der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz auf 1.17% reduziert. Die EBIT-Marge stieg auf 78.5%, was die Effizienzsteigerung durch gezielte Portfoliooptimierung bestätigt. 16. Kapitalerhöhung im November / Dezember 2025

Nach der deutlichen Überzeichnung der beiden Emissionen im Frühjahr 2025 erhalten Investoren nun eine weitere Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen. Die Zeichnungsfrist der 16. Kapitalerhöhung dauert von Mittwoch, 19. November bis Dienstag, 9. Dezember 2025. Angestrebt ist eine Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 80 - 120 Mio. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Mittwoch, 17. Dezember 2025. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung erhöhen. Strategische Kapitalaufnahme für nachhaltiges Wachstum

Die geplante Kapitalaufnahme dient dem gezielten Ausbau des Portfolios und der Finanzierung laufender Entwicklungsprojekte. Aktuell werden exklusive Transaktionsopportunitäten im Umfang von rund CHF 100 Mio. geprüft, darunter ertragsstarke Wohnliegenschaften sowie Gewerbeliegenschaften mit langfristigen WAULTs. Aus der bestehenden Bau- und Entwicklungspipeline sollen bis 2029 zudem rund 950 Neubauwohnungen und 20'000 m² Kommerzfläche realisiert werden, mit erwarteten zusätzlichen Mietzinseinnahmen von rund CHF 21 Mio. p.a. Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten. Medienmitteilung (PDF) Zug, 5. November 2025 Zeichnungsfrist vom 19. November bis 9. Dezember 2025

Liberierung am 17. Dezember 2025

Geplantes Emissionsvolumen: ca. CHF 80 - 120 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.



