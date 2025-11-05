Swiss Prime Site Solutions
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Diversity PK verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 (01.01.2025 - 30.06.2025) eine starke Performance mit einer Anlagerendite von 2.56%, bestehend aus einer Cashflow-Rendite von 1.66% und einer Wertänderungsrendite von 0.90%. Damit wurde auf Jahresbasis eine Outperformance von 75 Basispunkten gegenüber dem KGAST Immo-Index Gemischt erzielt. Seit Lancierung beträgt die kumulierte Outperformance gegenüber dem Benchmark beeindruckende 10.1%.
Zwei erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhungen im ersten Halbjahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von CHF 185 Mio. sowie realisierte Kapitalgewinne von rund CHF 11 Mio. unterstreichen die strategische Stärke des Fonds. Parallel dazu wurde die Fremdfinanzierungsquote auf 24.3% gesenkt und der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz auf 1.17% reduziert. Die EBIT-Marge stieg auf 78.5%, was die Effizienzsteigerung durch gezielte Portfoliooptimierung bestätigt.
16. Kapitalerhöhung im November / Dezember 2025
Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung erhöhen.
Strategische Kapitalaufnahme für nachhaltiges Wachstum
Fondsportrait Akara Diversity PK
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 5. November 2025
Swiss Prime Site Solutions AG
