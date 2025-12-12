Swiss Prime Site Solutions
Der kommerzielle Immobilienfonds SPSS IFC (Tickersymbol: IFC) wurde wie geplant am 9. Dezember 2025 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kotierung ist erfolgreich verlaufen und der Fonds steht nun allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Mit der Kotierung wurde der Publikumsfonds in den ersten drei Handelstagen auch in die Indizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.
Der SPSS IFC wurde am 17. Dezember 2021 lanciert und investiert seither in Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz und weist ein ertragsstarkes Portfolio mit einem Marktwert von fast CHF 500 Millionen aus. Die selektive Wachstumsstrategie mit Fokus auf renditestarke Objekte wird fortgeführt. Im Fokus bleibt das Erwirtschaften von hohen Nettoerträgen pro Anteilsschein - als zentrale Kennzahl für langfristigen Anlageerfolg.
«Die Börsenkotierung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für den SPSS IFC und schafft die ideale Basis für nachhaltiges Wachstum. Mit diesem Schritt erhöhen wir Transparenz und Liquidität, erweitern den Investorenzugang und setzen konsequent um, was wir bei der Lancierung des Produkts angekündigt haben», sagt Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer SPSS IFC.
Zug, 12. Dezember 2025
