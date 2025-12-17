Swiss Prime Site Solutions
MEDIENMITTEILUNG
Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) hat die vom 19. November bis 9. Dezember 2025 durchgeführte 16. Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 119 Millionen deutlich übertroffen. Der Ausgabepreis lag bei CHF 1'165.04 (netto) pro Anteil. Neu sind 2'033'678 Anteile im Umlauf. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am Mittwoch, 17. Dezember 2025.
Die Fondsleitung hat im Jahr 2025 drei Kapitalerhöhungen für den Akara Diversity PK durchgeführt. «Mit über CHF 300 Millionen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, setzen wir ein starkes Zeichen. Dieses Vertrauen unserer Investorinnen und Investoren motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und gemeinsam neue Wachstumschancen zu realisieren», erklärt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund).
Das erhaltene Kapital wird für Zukäufe noch im laufenden wie auch im nächsten Geschäftsjahr sowie die Finanzierung von laufenden Projekten eingesetzt.
Fondsportrait Akara Diversity PK
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Zug, 17. Dezember 2025
Swiss Prime Site Solutions AG
2246670 17.12.2025 CET/CEST