Gestern war es dann auch bei Lanxess so weit: Der MDAX-Konzern hat wie zuvor bereits etwa BASF oder Covestro die Gesamtjahresprognose gekappt. Demnach rechnet Lanxess für 2025 nur noch mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 520 bis 580 Millionen Euro. Zuvor hatte das Management einen Bereich zwischen 600 und 650 Millionen Euro angepeilt.CEO Matthias Zachert erklärte: "Das konjunkturelle Umfeld hat sich in den vergangenen Monaten nochmal deutlich eingetrübt. Zusätzlich sorgen die anhaltenden Zolldiskussionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär