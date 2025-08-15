Basel - Der Generika-Spezialist Sandoz plant derzeit nicht, in den USA eine Produktion aufzubauen. Sandoz werde das selbst dann nicht tun, sollten die USA die von Präsident Donald Trump für die Einfuhr von Medikamenten angedrohten hohen Zölle von 250 Prozent erheben, wie CEO Richard Saynor im Interview mit der Westschweizer Zeitung «L'Agefi» sagte. «Der US-Markt ist viel zu unsicher und dysfunktional», sagte Saynor weiter. Jedes Mal wenn ein Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
