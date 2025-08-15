EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
clearvise steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 und bestätigt Ausblick trotz herausfordernder Marktbedingungen
Frankfurt, 15. August 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute den Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte das bereinigte EBITDA dank Optimierungen im Portfolio um rund 5 % auf 13,6 Mio. EUR (6M 2024: 13,0 Mio. EUR) gesteigert. Diese Ergebnissteigerung wurde trotz einer geringeren Stromproduktion aufgrund von schlechten Windverhältnissen und Abregelungen erzielt.
15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2184166
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2184166 15.08.2025 CET/CEST