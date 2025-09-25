Clearvise (DE000A1EWXA4) vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Der erneuerbare Energien-Spezialist lagert alle operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH aus. Die Frankfurter wollen sich künftig als reine Dividendenperle positionieren. Komplettes Outsourcing beschlossen: Der Vorstand hat den Abschluss eines Vertrages über ein vollständiges Outsourcing aller operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables beschlossen. Der Aufsichtsrat stimmte dem Strategiewechsel zu. Die Entscheidung fiel offenbar schnell - der Vertrag wurde unmittelbar nach der Aufsichtsratssitzung abgeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
