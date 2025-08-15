Die «unschönen Zelte» bei Staatsbanquetten sollen verschwinden: Donald Trump will im Weissen Haus einen Festsaal mit viel Gold bauen lassen. Wird der Amtssitz zum Präsidentenpalast? Zu Einwanderungspolitik, Zöllen und Geschlecht lässt sich mit Donald Trump streiten, zur Ästhetik von Partyzelten vor dem Weissen Haus wohl kaum. «Die Zelte sehen einfach nicht gut aus», erinnerte der amerikanische Präsident vor zwei Wochen an die Gepflogenheiten seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab