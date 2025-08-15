Chinas gemeldeter 7-Milliarden-US-Dollar-Plan zum Abbau von Überkapazitäten bei Polysilizium könnte Waferhersteller dazu veranlassen, kostengünstigere Materialien zu horten und die Preise in die Höhe zu treiben, wobei Zell- und Modulhersteller eher bereit wären, Preiserhöhungen zu akzeptieren, erklärt Xin You, Senior Market Analyst bei S&P Global, gegenüber pv magazine. von pv magazine Global Chinas sechs größte Polysilizium-Hersteller entwickeln Berichten zufolge einen 7-Milliarden-US-Dollar-Plan für Aufkauf und Stilllegung von Produktionskapazitäten, um das Überangebot zu reduzieren und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland