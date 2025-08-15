© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPxWarren Buffetts jüngste Käufe haben gleich mehrere Aktien nach oben katapultiert. Anleger reagieren begeistert - der Altmeister hat damit erneut gezeigt, wie stark sein Einfluss an der Wall Street bleibt.Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal überraschend eine neue Beteiligung an UnitedHealth aufgebaut. Der Mischkonzern erwarb über 5 Millionen. Aktien des angeschlagenen Krankenversicherers im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Meldung ließ den Kurs nachbörslich um bis zu 12 Prozent steigen, nachdem die Aktie zuvor im Jahr 2025 fast die Hälfte ihres Werts verloren hatte. UnitedHealth kämpft derzeit mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE