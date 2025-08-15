Die Aktie von Unitedhealth hat sich im laufenden Jahr zeitweise mehr als halbiert. Ein Value-Schnäppchen, das offenbar genau nach dem Geschmack von Altmeister Warren Buffett ist. Warren Buffetts Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway hat einen neuen Milliarden-Investition bei UnitedHealth Group bekanntgegeben. Laut einer 13F-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hielt Berkshire zum 30. Juni 5,04 Millionen Aktien des Versicherers im Wert von rund 1,57?Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
