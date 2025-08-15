Das Installationsunternehmen kauft und verkauft künftig gebrauchte Speicher. Sie stammen aus Repowering-Projekten und sollen voll funktionsfähigen Geräten ein zweites Leben geben. Die Ikratos Energietechnik GmbH will vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Umgangs mit Batteriespeicher eine neue Plattform aufbauen. Diese ermögliche dem Installationsunternehmen aus Weißenohe bei Nürnberg ab sofort den An- und Verkauf von gebrauchten Speichern. Diese stammten aus Repowering-Projekten, also der Modernisierung von Photovoltaik-Anlagen. "Oftmals werden dabei auch die zugehörigen Batteriespeicher ausgetauscht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
