FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.08.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4000 (3850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 163 (157) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR ANGLO AMERICAN TO 2500 (2600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2050 (2120) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS PENSIONBEE PRICE TARGET TO 192 (218) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 8040 (7500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 179 (177) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY KEEPS BRITISH AMERICAN TOBACCO 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3000 (2650) PENCE - MS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PT TO 3000 (2650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2420 (2650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3900 (4400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 139 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2400 (2100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
