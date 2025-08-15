Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat offiziell den Hisense TriChroma Laser TV L9Q auf den Markt gebracht, der Home-Entertainment mit überragender Helligkeit, fesselndem Klang und platzsparendem Design neu definiert.Der L9Q verfügt über eine Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und ein Kontrastverhältnis von 5000:1, was für unglaublich lebendige Bilder mit tiefen Schwarztönen und scharfen Details sorgt - selbst in hellen Räumen. Dank der präzisen Lichtsteuerung und der lebendigen Farbgenauigkeit der Dreifach-Lasertechnologie wird jedes Bild mit kinoreifer Intensität zum Leben erweckt.Der L9Q passt sich jedem Lebensstil an und unterstützt Projektionsgrößen von 80" bis 200" und verwandelt jeden Raum in ein persönliches Theater. Hisense bietet auch eine Lösung mit einem ALR-Bildschirm (Ambient Light Rejection) an, der in den Größen 100", 110", 120", 139" und 150" erhältlich ist und kristallklare Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefert.Der L9Q ist mit IMAX Enhanced zertifiziert und unterstützt Dolby Vision. Das Bildmaterial wurde für außergewöhnliche Klarheit und Größe neu gemastert. Ganz gleich, ob sie den neuesten Blockbuster sehen oder eine Serie streamen, Zuschauer können sich auf ein Erlebnis in Studioqualität freuen.Im Audiobereich verfügt der L9Q über eine exklusive Opéra de Paris | Devialet Edition. Sein 6.2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos erzeugt einen satten, mehrdimensionalen Klang, der den ganzen Raum ausfüllt - perfekt für Filme und Musik.Das Ultra Short Throw Design (0,18 TR) ermöglicht die Projektion von großen Bildschirmen aus nur wenigen Zentimetern Entfernung, sodass keine komplexen Aufstellungen oder große Räume erforderlich sind. Neben der technischen Leistung zeichnet sich der L9Q aber auch durch sein Design aus. Inspiriert von der kreisförmigen Lichtstruktur des Royal Opera House und den akustischen Kammern der römischen Theater, spiegelt er die Philosophie von Hisense wider: "Zeitlose Kunst trifft auf dynamische Technologie". Dieses legendäre Design wurde 2024 mit dem Red Dot und 2025 mit dem iF Design Award ausgezeichnet und verbessert das Heimkinoerlebnis in Form und Funktion.Laut den Omdia-Daten für Q1 2025 war Hisense weltweit die Nummer 1 beim Volumenanteil von Laser-TVs (69,6 %) und baute damit seine Führungsposition in sechs aufeinander folgenden Jahren aus. Der L9Q ist das fortschrittlichste Lasermodell von Hisense und spiegelt die Vision des Unternehmens wider, Nutzern dabei zu helfen, den Moment zu genießen - indem alltägliche Erlebnisse, von Filmabenden mit der Familie über Solo-Konzerte bis hin zu spannenden Sportereignissen, in unvergessliche Erinnerungen verwandelt werden.Der L9Q wird im dritten Quartal in wichtigen Märkten weltweit eingeführt, darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland. Die Markteinführungstermine, Preise und Verfügbarkeit werden in den kommenden Wochen von den lokalen Märkten festgelegt. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742505/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2742506/image_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-mit-dem-trichroma-laser-tv-l9q-einen-neuen-standard-im-heimkino-vor-302521815.htmlPressekontakt:Izzie Zhang,Izzie.Zhang@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100934042