In den ersten sieben Monaten ist damit eine Bruttoleistung von knapp 8650 Megawatt hinzugekommen. Im Juli trugen vor allem größere Dachanlagen und mehr realisierte Freiflächenanlagen zum höheren Zubau bei. Die Neuanmeldungen bei Photovoltaik-Balkonanlagen sind seit Monaten relativ konstant. Nach den aktuellen Zahlen des Marktstammdatenregisters geht die Bundesnetzagentur von einem Zubau von 1407,8 Megawatt bei Photovoltaik-Anlagen für den Juli aus. Bis zum Auswertungsdatum 12. August waren 1279,8 Megawatt Photovoltaik-Leistung netto hinzugekommen. Aufgrund der einmonatigen Registrierungsfrist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
