EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung/Joint Venture

The Payments Group Holding - Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich



15.08.2025 / 11:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nahezu weltweit einsatzfähige Payment-App eines führenden europäischen mobilen Zahlungsdienstes mit rund 160 Millionen Akzeptanzstellen

Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken wie Alipay+ und Discover Global Network sowie Mitgliedschaft in der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA)

Start umfangreicher Marketingkampagnen, darunter das neue "Travel Wallet"

Frankfurt am Main, 15. August 2025 - Die strategische Kooperation zwischen der The Payments Group (TPG) und Bluecode, einem führenden europäischen Bezahlsystem, ist erfolgreich angelaufen. Die TPG hat eine hoch skalierbare, nahtlos in die Bluecode-App integrierte Softwarelösung bereitgestellt, die mit internationalen Zahlungsdiensten wie Alipay+ interoperabel ist. Während der Anlaufphase wurden technische Herausforderungen gelöst sowie Systeme und Prozesse optimiert.



Schon in den ersten Wochen verzeichnete die Prepaid-Lösung der TPG eine erfreulich hohe Zahl an Nutzern, die ihr für Bluecode-Zahlungen nutzbares Wallet bei der Calida Financial Ltd., einer TPG-Gesellschaft, mit Guthaben aufgeladen haben - noch bevor die aktive Vermarktung begann. Nun starten die Partner mit den vorbereiteten, breit angelegten Marketingkampagnen. Die mit der Calida-Prepaid-Lösung realisierte, attraktive globale Bezahlmöglichkeit wird dabei unter anderem als "Travel Wallet" für Vielreisende positioniert und erschließt so neue Einsatzmöglichkeiten außerhalb des etablierten Bluecode-Akzeptanznetzwerks.



Die The Payments Group Holding (PGH) wurde 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert. Im selben Monat vereinbarte PGH die Übernahme von vier kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, die gemeinsam die The Payments Group bilden. Nach der bereits erteilten, mutmaßlich abschließenden Zustimmung der MFSA wird das Closing der Transaktion in den kommenden Monaten erwartet.





15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

