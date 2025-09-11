

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2025 / 17:34 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Menz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

3912007QEOQAHN2Q1739

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,72 EUR 3.600 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,7200 EUR 3.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE MIC: HAML





