© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob KupfermanGeorge Soros und David Tepper haben im zweiten Quartal ihre Nvidia-Positionen massiv ausgebaut. Tepper setzte zusätzlich stark auf UnitedHealth und eröffnete eine neue Millionenposition in Intel.Soros Fund Management und Appaloosa Management haben im zweiten Quartal massiv ihre Nvidia-Beteiligungen aufgestockt. Der Chiphersteller gilt als zentraler Profiteur des KI-Booms. Soros erhöhte seinen Bestand - einschließlich Optionen - um mehr als 1.600 Prozent auf 990.292 Aktien. Appaloosa steigerte seine Position um 483 Prozent auf 1,75 Millionen Aktien im Wert von 276,5 Millionen US-Dollar. Die Nvidia-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 35,5 Prozent im Plus. Beide Fonds nutzten die Gelegenheit …Den vollständigen Artikel lesen ...
